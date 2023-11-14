«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист».

Ставка: «Автомобилист» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.75.

«Третий матч самого дальнего выезда получился для «Автомобилиста» лучше, чем можно было ожидать, учитывая время его нахождения на Дальнем Востоке. Это был один из самых тяжёлых с точки зрения адаптации дней, и уральцы сумели в этот день забрать у приморцев два очка. По идее, четвёртый матч должен оказаться для «Автомобилиста» легче, поскольку к этому времени они уже полностью перейдут на местное время. И это надо учитывать.

Конечно, игра «Автомобилиста» даже при самом идеальном времени сейчас отнюдь не в идеальной форме. Но на «Адмирал» и такого должно хватать, потому что сам «Адмирал» весьма тяжёл и неказист. Статистика личных встреч после первого матча этих соперников почти не изменилась, у «Автомобилиста» не хватает пары выигрышей до трёхкратного преимущества по количеству побед в междусобойчиках. Так же не сильно, но в разные стороны изменилась текущая статистика. Теперь «Адмирал» набирает дома 46,2 процента очков, «Автомобилист» на выезде – 43,8 процента.

Складываем всё вышеописанное в одну кучу, и вырисовывается прогноз. Вновь нас ждёт не особо результативный матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам матча «Автомобилист» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.