Аргентина — Уругвай: прогноз Егора Титова на отборочную игру чемпионата мира

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Аргентина – Уругвай в квалификации ЧМ-2026.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 2.00.

«Получается, что встречаются лидеры отборочного турнира. Аргентина идёт без потерь, взяла максимум очков в четырёх встречах. Уругвай в группе команд, у которых семь очков, но важно, что он победил Бразилию в своём последнем матче – 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что у чемпионов мира не будет никакой недооценки соперника, учитывая, что тот победил бразильцев. Игра домашняя, нельзя огорчать болельщиков. Месси в составе, Альварес и Лаутаро в отличной форме. Защита у этой Аргентины играет невероятно цепко и надёжно. Мне почему-то кажется, что Аргентина может уступить кому-то из аутсайдеров, когда наберёт уже большой отрыв. А вот в таком матче с очень статусным, принципиальным соперником она не позволит себе никаких вольностей.

Поставлю на победу Аргентины с форой (-1). В прошлом отборе для Уругвая всё закончилось печально – 0:3. А в этом отборочном турнире аргентинцы ещё вообще не пропускали. Свои один-два мяча они дома организуют. Забьют ли гости? Я не уверен. Там новая команда только строится под руководством Бьелсы», — сказал Титов.