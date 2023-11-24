«Динамо» Минск – ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.09.

«Обе команды одержали гостевые победы в своих предыдущих матчах, и теперь сразятся между собой в Минске.

Минское «Динамо» в 32 играх набрало 34 очка и занимает седьмое место. ЦСКА опережает белорусскую команду на четыре балла, имея при этом на матч больше, и расположился на строчку выше.

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Дмитрий Квартальнов со своими подопечными уверенно одолел на выезде «Автомобилист» — 4:1. Вновь не обошлось без точного броска Ника Мёркли, также отмечаем шайбу в исполнении Романа Горбунова.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Армейцы» же добыли победу в Череповце – 3:2. Когда уже в первом периоде Андрей Светлаков, Даррен Диц и Фредрик Классон обеспечили своей команде хороший задел для выигрыша. Вроде бы красно-синие потихоньку приближаются к своему уровню. Но всё же проблем в игре ещё хватает. И, думается, что в Минске они ещё раз обнажатся. Динамовцы на кураже, а при своих трибунах и вовсе могут горы свернуть. Они и победят по буллитам», — сказал Емелин.

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