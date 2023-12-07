«Спартак» — «Сочи»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» за 1.49.

«Красно-белые прошумели на весь мир, подписав ветерана Илью Ковальчука. В 40 матчах в этом сезоне «Спартак» уже наколотил 146 голов, поэтому подписание Ковальчука даёт надежду на то, что команда установит новый рекорд результативности в КХЛ. Конечно, оборона и вратарская линии далеки от идеала, но все проблемы москвичи решают за счёт количества голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома у «Спартака» шесть побед подряд с минимальным тоталом 5 и в последних семи играх лишь две победы. Травма Морозова сбила карты. Разница между игроками первого и четвёртого звеньев слишком драматична. Если перекрыты Порядин и Голдобин, надеяться красно-белым больше не на кого. Поэтому пришло усиление в виде Ковальчука. Даже не играя два года, его формы и таланта хватит для нынешних реалий лиги.

Сочинцы красиво вкатились в сезон, но постепенно спустились на привычное для себя место в конце турнирной таблицы: 10-я строчка, 32 очка в 39 играх, 98:139 разница по голам. У «леопардов» шесть поражений в последних семи встречах и реализация большинства, приблизительно, раз в три игры. Команды уже провели три очные встречи в этом сезоне, две из которых остались за «Спартаком». Красно-белые побеждали с отрывом в две-три шайбы, сочинцы в одну. Разумнее сыграть надёжно и предсказуемо — успех будет за хозяевами», — сказала Миронова.