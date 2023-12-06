Конечно, 8:7 будет вряд ли, но как минимум шесть шайб в матче красно-белые и сочинцы обещают!

«Спартак» — «Сочи». Чего ожидать от Жамнова и Голдобина на этот раз?

7 декабря состоится матч КХЛ «Спартак» — «Сочи». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.45. Шансы сочинцев оценили в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Сочи» 7 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи» (07.12.2023)

На 7 декабря в регулярном сезоне КХЛ запланировано 10 матчей, а затем команды уйдут на перерыв до 19 декабря. В одной из встреч «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет принимать «Сочи». Начало игры – не ранее 19:30 мск.

Красно-белые занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка. Ровно столько же у располагающегося ниже московского «Динамо», но подопечные Жамнова оказались лучше как в личных встречах, так и по дополнительным показателям.

В этом сезоне «Спартак» выиграл 25 из 40 матчей, причём 22 победы одержал в основное время. Команда является самой результативной в КХЛ. Красно-белые уже забили 145 голов, но и пропустили немало – 112. Кроме того, «гладиаторы» лучше всех на Западе выступают на домашней арене, победив в 14 из 19 встреч.

Правда, последнее время результаты подопечных Жамнова не радуют, ведь они проиграли пять из семи встреч. Сначала красно-белые уступили в матчах с «Локомотивом» (1:2), СКА (2:3), «Металлургом» (1:3), а затем обыграли «Автомобилист» (4:1). На этом неудачи не закончились, потому что «Спартак» потерпел поражения во встречах с «Куньлунем» (3:5) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б).

Всё плохое «Спартак» перечеркнул победой в минувшем московском дерби. Это был потрясающий матч! Впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре по семь шайб. Матч закончился победой красно-белых в овертайме (8:7 ОТ). Конечно, есть вопросы к тренерскому штабу по поводу обороны. Но на фоне эмоций всё это уходит на второй план!

Однако это не единственное событие. «Спартак» подписал контракт с Ильёй Ковальчуком. Сразу после драматичной победы в социальных сетях клуб опубликовал видео, на котором 40-летний ветеран знакомится со своим местом в раздевалке с привычным номером 71. Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев заявил, что Ковальчук дебютирует в игре с «Куньлунем» 24 декабря.

А пока вся надежда на звёздную тройку красно-белых. Николай Голдобин набрал 53 очка по системе «гол+пас», Павел Порядин – 40, а Иван Морозов – 31. Также отдельной похвалы заслуживает Андрей Локтионов, который забросил семь шайб и отдал 24 результативные передачи. Главное, чтобы Ковальчук не стал менять порядки и не повлиял на атмосферу в раздевалке. В «Спартаке» и так полный порядок.

«Сочи» пребывает в большом кризисе. Команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе всего 32 очка. После 39 матчей текущего сезона «леопарды» выиграли только 14 раз. Всего за это время они забросили 98 шайб, а пропустили 139.

Недавнюю девятиматчевую серию поражений сочинцы прервали победой в игре с «Ладой» (5:4 Б). Затем они вернулись к своему прежнему состоянию и проиграли шесть из семи встреч – ЦСКА (1:3), «Сибири» (2:5), «Адмиралу» (1:3), «Локомотиву» (0:2 и 2:3 ОТ) и «Куньлуню» (4:5 ОТ). Единственную победу «Сочи» одержал в матче с «Амуром» (5:2).

Матвей Мичков старается выручать команду, но этого недостаточно. Всего в 30 матчах за «леопардов» в этом розыгрыше он забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. Недавно сочинцы произвели обмен с участием трёх хоккеистов с «Адмиралом». Таким образом, состав «Сочи» пополнил Николай Чебыкин, а в обратном направлении последовали Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний.

«Спартак» в великолепной форме и захочет закрепить свой успех. Конечно, вряд ли в игре с «Сочи» зрители могут рассчитывать на 14 шайб, но как минимум шесть голов обе команды забивать должны. Однако красно-белые будут на голову лучше и сильнее. Об этом свидетельствуют статистика и их игровая форма. Предлагаем ставку на победу «Спартака» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Сочи» 7 декабря 2023 года

«Спартак» в великолепной форме, он возглавляет таблицу Западной конференции, очень много забивает, а ещё выиграл 10 из 11 последних домашних встреч. В свою очередь, «Сочи» не может похвастаться такими показателями. «Леопарды» проиграли семь из восьми последних матчей, они пребывают в глубоком кризисе и уже ждут перерыва, чтобы немного освежиться. Мы предлагаем поставить на победу красно-белых и тотал больше 5.5 шайбы за 2.30. После фееричной игры с «Динамо» у подопечных Жамнова будет превосходный настрой.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.