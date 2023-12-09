«Ахмат» – «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«Очень сложная пара «Ахмат» — «Ростов» ожидает нас в ближайшем туре чемпионата. «Ахмат» сейчас в зоне стыковых матчей, наконец-то прервали серию без побед в матче против «Спартака» — выиграли 2:1. Это хороший эмоциональный подъем, но дисквалифицирован Бериша: он перебрал желтых карточек. Дисквалификация не за подкат против Гильермо Абаскаля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» в 4 очках от «Ахмата», «Ростов» чередует в последних турах победы и поражения. Была история с поражением в Москве от «Спартака», в Москве проиграли ЦСКА в тяжелейших условиях. До этого обыграли «Пари НН» дома 1:0 благодаря реализованному пенальти Осипенко.

Здесь в хороших погодных условиях пройдет встреча, на хорошем поле. Отдать предпочтение кому-то чрезвычайно сложно. У той и другой команд есть свои козыри, поэтому выберу один из полюбившихся мне вариантов – «2-3 гола в матче» за коэффициент 2,01. И 1:1 могут сыграть, и 2:1, и 2:0, и 3:0 вполне допускаю в ту или иную сторону. Поэтому такой комбовариант. Другого ничего в голову не пришло», — сказал Генич.