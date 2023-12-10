«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 3.95.

«Тоттенхэм» продолжает свою серию неудач. Клуб уже провёл пять матчей без побед — четыре поражения и одна ничья. Да, не уступить «шпоры» сумели «Манчестер Сити» (3:3). Впрочем, «горожане» и сами сейчас идут на серии без побед, так что такой результат был ожидаем. Пару дней назад подопечные Постекоглу проиграли уже и «Вест Хэму» (1:2). Сильно влияет на ситуацию отсутствие большого количества игроков основы. В таблице «Тоттенхэм» уже опустился на пятое место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» на серии без побед, конечно, сейчас не идёт. Впрочем, назвать выступления «сорок» стабильными язык тоже не поворачивается. Вроде добывал недавно клуб важные результаты — 1:0 с «Ман Юнайтед», 4:1 с «Челси» и 1:1 с «ПСЖ» в ЛЧ. Но в то же время подопечные Хау теряли очки в противостояниях с менее сильными соперниками — 0:2 от «Борнмута» и 0:3 от «Эвертона». Причём «Ньюкасл» тоже может поспорить с «Тоттенхэмом» в вопросе количества игроков в лазарете. В таблице коллектив уже идёт за пределами топ-5 — на седьмом месте.

Сложно прогнозировать эту игру. Вроде как «Тоттенхэм» идёт на серии без побед, которая вряд ли сейчас прервётся. С другой стороны, «Ньюкасл» чередует разные результаты, иногда проигрывает слабым соперникам. Так что и в победе «сорок» сейчас я не уверен», — сказал Павлюченко.