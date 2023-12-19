«Атлетико» — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Хетафе».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.70.

«Атлетико» проиграл на выходных. Но встреча была действительно не из легких у команды Симеоне – с «Атлетиком», тоже борющимся за еврокубки сейчас. Итог их противостояния – 0:2. Не так давно «матрасники» не сумели набрать очков в матче с «Барселоной» (0:1). В остальных же встречах «Атлетико» играл уверенно и побеждал. В Примере он идет на четвертой строчке, а в Лиге чемпионов сумел выйти в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, у «Хетафе» не такой загруженный график. В еврокубках он не участвует. И в последнее время клуб выступает очень неплохо – проиграл за два месяца только «Лас-Пальмасу» (0:2). В большинстве последних игр «Хетафе» выигрывал, благодаря чему в Ла Лиге уже поднялся на восьмое место. Впрочем, за этот период сильных соперников из верхушки таблицы у коллектива не было – сейчас у него будет хорошее испытание.

Конечно, «Атлетико» пару раз проиграл в последних турах Ла Лиги. Но там были тяжелые соперники. С «Хетафе» же у мадридцев сильных проблем возникнуть не должно. Да, сухую викторию мы тут вряд ли увидим, однако три очка в любом случае наберут хозяева поля», — сказал Мостовой.