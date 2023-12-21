«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».

Ставка: ничья за 3.50.

«Брайтон» набрал неплохой ход. За последние месяцы клуб проиграл всего дважды – ожидаемые 0:2 от «Арсенала» и 2:3 с «Челси». В большинстве остальных встреч «чайки» выигрывали. В таблице АПЛ коллектив уже поднялся на девятое место – от нескольких команд выше он отстаёт на минимальное количество баллов. Так что, продолжая выступать в том же духе, подопечные Де Дзерби точно ещё поднимутся в таблице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо АПЛ, «Брайтон» ещё и неплохо показал себя в групповом этапе Лиги Европы. Там клуб финишировал первым, в том числе обыграв «Марсель» в последнем туре – 1:0. «Кристал Пэлас», конечно, в еврокубках не участвовал. Но у него и без того хватает проблем.

Сейчас «орлы» идут на серии без побед из шести матчей. Причем чередовал клуб совсем разные и неочевидные результаты. Так, подопечные Ходжсона в одно время проигрывали равным соперникам – 2:3 с «Эвертоном», 1:2 с «Лутон Таун», 0:2 с «Брайтоном», а в других встречах играли вничью с сильными клубами – 1:1 с «Вест Хэмом» и 2:2 с «Ман Сити». В таблице «Пэлас» сейчас идет на 15-м месте, отставая от нескольких команд выше на минимальное количество очков.

Да, «Кристал Пэлас» давно не выигрывал. «Брайтон» в этом плане был более успешен. Однако сейчас у «чаек» только что завершился групповой этап еврокубка. Так что я не уверен, что гости легко добудут викторию. Подопечные Ходжсона уже доказали, что готовы навязывать борьбу сильным соперникам», — сказал Павлюченко.