«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Челси» за 1.81.

«В принципе, команды недалеко друг от друга находятся в турнирной таблице. «Челси» идёт только лишь на 10-м месте, у команды 22 очка, у «Кристал Пэлас» – 18, всего на четыре меньше, что, собственно говоря, немножко странно.

«Челси» в последнее время стал типичной домашней командой – дома играет хорошо, побеждает, на выезде «Челси» в последних матчах проигрывает.

Что касается «Кристал Пэлас», то здесь нет никакой закономерности, и дома команда очень часто проигрывает, на выезде может играть вничью. Вот недавно странная игра с «Манчестер Сити», где «Кристал Пэлас» проигрывал в два мяча, но сумел в концовке вырвать ничью. Это говорит о многом. Нужно ещё сказать то, что у «Кристал Пэлас» гораздо больше времени на восстановление, чем у «Челси», думаю, что команда этим воспользуется.

Тем не менее состав у «Челси» гораздо сильнее, и в этот Boxing Day это не может не сказаться. «Челси» немножко прибавляет сейчас по ходу этого сезона, команда дома играет очень-очень хорошо. Я думаю, что в этом матче «Челси» всё-таки явный фаворит и одержит победу. Но «Кристал Пэлас», учитывая, что они в последнее время особенно против лидеров играли довольно-таки хорошо и эти ничьи вырывали против сильных соперников, думаю, что всё равно как минимум на гол «Кристал Пэлас» наиграет, учитывая, что у команды всё-таки на отдых было больше времени чем у «Челси», — сказал Мор.