«Лада» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 28 декабря

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Лады» в матче за 2.60.

«В Тольятти нас точно ждёт интереснейший поединок, в котором «Лада» примет московское «Динамо».

Столичная команда отправилась на выезд после домашнего поражения от СКА (2:3). Это произошло в понедельник. И, честно говоря, Дмитрий Рашевский, который был лучшим у бело-голубых в том матче, и компания уступили по делу. Но запас прочности у команды Алексея Кудашова столь серьёзный (62 очка в 44 матчах), что нет никаких сомнений, что она будет бороться за лидерство во всей лиге по итогам регулярного чемпионата.

Ну а подопечные Олега Браташа являются участниками погони за первое место на «Востоке». 26 декабря «вазовцы» у себя на льду одолели магнитогорский «Металлург» — 5:1. С дублем Ивана Романова, очередной шайбой Сергея Шумакова и Александром Трушковым в воротах. Сейчас у тольяттинцев 55 очков в 45 матчах. И за домашний «посев» в стартовом раунде Кубка Гагарина они бьются всерьёз.

23 октября команды играли в Москве, и победа досталась «Динамо» с большим трудом и в овертайме — 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас встреча тоже завершится за пределами трёх периодов, а верх в ней возьмут хозяева», — сказал Плющев.