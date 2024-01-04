«Нефтехимик» — «Лада»: cтавка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Лада».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 1.82.

«В Нижнекамске «Лада» встретится с «Нефтехимиком» в роли фаворита. Если исходить из турнирной таблицы.

Подопечные Олега Браташа после 47 игр набрали 57 очков и занимают четвёртое место на Востоке. При этом перед игрой в Нижнекамске волжане уступили у себя дома в упорной борьбе омскому «Авангарду» — 1:2. Шайбы Андрея Алтыбармакяна даже для одного очка оказалось недостаточно. Но в том, что тольяттинцы способны на большее, сомневаться не стоит.

Команда Олега Леонтьева провела серию матчей в Хабаровске и Владивостоке. «Амуру» оба раза нижнекамские хоккеисты проиграли (1:4, 2:4), а вот у «Адмирала» дважды выиграли (4:3, 5:2). Андрей Белозёров забросил во второй встрече две шайбы. А всего у него уже 17 голов. Да, шансы «Нефтехимика» на выход в плей-офф сейчас невысокие, но всё же они есть. У команды 43 очка в 46 матчах, а у идущей восьмой «Сибири» на пять баллов больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2024, четверг. 17:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды дважды встречались в Тольятти. 16 октября сильнее был «Нефтехимик» — 4:0, а 7 декабря «Лада» взяла реванш – 3:0. Сейчас мотивация поможет хозяевам», — сказал Плющев.