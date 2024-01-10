«Адмирал» – «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.91.

«Во Владивостоке во второй раз подряд между собой сыграют местный «Адмирал» и омский «Авангард».

8 января победу в очень сложном поединке отпраздновали омичи. Дубль канадца Рида Буше, у которого стало 34 заброшенные шайбы, принёс победу «Авангарду» в «овертайме» — 2:1. Гола Кирилла Петькова «морякам» хватило только для одного очка.

Это не позволило подопечным Леонида Тамбиева покинуть последнюю строчку Восточной Конференции. Ну а Михаил Кравец и его команда набрали 65 очков и после 47-й игры занимают вторую строчку. И сибирякам вполне по силам потеснить с первого места «Магнитку». Павел Хомченко отыграл в этом поединке надёжно, отразив 32 броска из 33. Наверное, Михаил Кравец может доверить ему место на вратарской позиции и в предстоящем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2024, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот Леониду Тамбиеву придётся что-то менять. Хотя Сергей Иванов и вряд ли является главным виновником поражения. Состоится ли реванш? В этом есть очень большие сомнения. На этот раз «ястребы» одержат победу без использования дополнительных средств в виде овертайма или буллитов. Им хватит для этого и трёх периодов», — сказал Емелин.