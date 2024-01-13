«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.02.

«Действующий чемпион Англии в погоне за «Ливерпулем» приезжает играть в Ньюкасл на «Сент-Джеймс».

Это будет любопытно, потому что «Ньюкасл» наконец прервал серию неудачных матчей и победил «Сандерленд» 3:0. Да, это Кубок, скажете вы, но всё равно серия должна была закончиться и закончилась она красиво, потому что соперник, как вы знаете, принципиальный. Там просто невероятное противостояние между этими двумя футбольными клубами.

Кстати, «Сандерленд» – это команда, которая нанесла «Манчестер Сити» последнее на сегодняшний день поражение в первый календарный матч года в 2012-м, больше «Сити» в первом матче года не проигрывал. Не проиграет, мне кажется, и сейчас. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», как правило, выдают довольно серьёзные концерты, когда играют между собой, и мне кажется, что голевой матч нам точно предстоит. «Сити» хорош, «Ньюкасл» вернулся, в общем, я думаю, что нам гарантирован большой футбол», — сказал Казанский.