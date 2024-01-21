«Жирона» – «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 21-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» – «Севилья» в 21-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Жирона», лидер чемпионата, сыграет с «Севильей», которая 3 матча подряд в чемпионате проиграла. В Кубке «Севилья» прошла дальше. Непростой был матч против «Хетафе», но нашла ресурсы команда Кике Санчеса Флореса, сумела во 2-м тайме 2 мяча забить и в итоге прошла дальше. Но вот в чемпионате, конечно, «Севилья» продолжает очень неудачно играть в обороне. С тем же «Атлетиком» из Бильбао проиграли вообще по делу и ничего не забили, с «Атлетико» Мадрид проиграли. И вот в последнем матче проиграли «Алавесу» — 2:3, причем с 0:2 уходили, 2:2 сделали, но в конце пропустили после углового и уступили.

Здесь матч против «Жироны», которая, как я уже говорил, играет сама, дает играть другим. Матчи с участием «Жироны» самые привлекательные, самые результативные в нынешнем сезоне. Поэтому здесь, учитывая положение «Севильи», что ей надо выигрывать, но она не очень убедительно играет в обороне, я думаю, что «Жирона» в свою игру гостей легко вовлечет. А следовательно — должны быть голы.

Поэтому мой прогноз – «тотал больше 2,5» за 1,7. Я бы еще рассмотрел, конечно, вариант «обе забьют» и, возможно, комбо «обе забьют и тотал больше 2,5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».