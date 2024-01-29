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«Динамо» М — «Витязь»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы и ставки

«Динамо» М — «Витязь»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы и ставки
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29 января состоится матч «Динамо» М – «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.40. Шансы «богатырей» оценили в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Аналитики считают, что матч «Динамо» М – «Витязь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.93. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 77 очков. Ровно столько же у лидирующего «Локомотива», но он превосходит москвичей по дополнительным показателям. Всего подопечные Алексея Кудашова в этом сезоне выиграли 36 из 56 встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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П1
X
П2

«Витязь» намного хуже проводит текущий сезон. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. Команда отстаёт от зоны попадания в плей-офф на 14 очков. Наверняка она уже попрощалась с желанием сыграть в Кубке Гагарина. Шансы есть лишь на бумаге, но по факту клуб уже не сможет выполнить эту задачу.

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