«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.95.

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» встретятся в 22-м туре чемпионата Англии. Это два клуба, которые, наверное, больше всего удивили фанатов своими результатами, оба боролись за высокие позиции в таблице. Но если смотреть сейчас, то у «львов», конечно, намного больше шансов на успех.

«Астон Вилла» продолжает довольно успешные выступления как в АПЛ, так и в других турнирах. В Лиге конференций представитель Англии сумел выйти в плей-офф, а в Кубке Англии в 1/16 сыграл вничью с «Челси» — теперь их ждёт переигровка. Но всё-таки наилучших результатов подопечные Эмери добиваются в Премьер-лиге. Там команда располагается в топ-4 на четвёртой строчке, уступая «Ман Сити» и «Арсеналу» только по дополнительным параметрам.

Единственное поражение за несколько месяцев у «Виллы» случилось в игре с «Ман Юнайтед» — 2:3. Возможно, сыграла роль недооценка соперника, испытывающего проблемы, возможно, удача была на стороне «красных дьяволов». Потому что в остальных встречах у «львов» проблем почти не возникают, они часто выигрывают.

Долгое время «Ньюкасл» тоже выступал достаточно уверенно, на уровне «Астон Виллы». Но в последние месяцы слишком тяжело стало «сорокам». В том числе сказалось большое количество травм. С декабря подопечные Хау выиграли всего несколько раз. Примечательно, что дважды за этот период «Ньюкасл» сумел победить одного и того же соперника — 3:0 с «Фулхэмом» в АПЛ и 2:0 в Кубке Англии. Но в подавляющем числе остальных игр клуб уступал.

Для меня тут фаворит очевиден. На дистанции «Астон Вилла» больших проблем не испытывает. Клуб сейчас борется за первые строчки в АПЛ. А «Ньюкасл» упал уже до середины таблицы. Вряд ли «сорокам» тут даже вничью удастся сыграть», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».