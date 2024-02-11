«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Вест Хэма» по угловым за 4.00.

«Арсенал» приезжает в хорошем настроении после того, как красиво и мощно победил «Ливерпуль», и отпраздновал он очень ярко. Я думаю, что все прекрасно помнят и забеги Микеля Артеты в технической зоне, и то что делал Эдегор. Это всё экспрессия, эмоции без которых футбол, наверное, не футбол. Самое главное, что «Арсенал» вернулся, и действительно это было очень сильно и стильно.

Что касается «Вест Хэма», то здесь есть проблемы. В последних шести матчах эта команда не может победить. Но я бы обратил внимание на то, что дома эта команда уверенно играет – три победы, три ничьих. И более того, с «Арсеналом» тоже всё складывается замечательно: и кубковая победа над «канонирами», и победа в чемпионате, которая была не так давно. Собственно, проблемы у «Вест Хэма» начались как раз после того триумфа 2:0, с той поры очень много рассуждений по поводу не самой лучшей формы «Вест Хэма». И «Арсенал», команда, которая обязательно поднимает боевой дух соперника, и я думаю, что «Вест Хэм» на своём домашнем стадионе будет невероятен, всё-таки это контратакующий футбол, рассчитывать на мощь при стандартах, и вот на стандарты я бы обратил внимание.

Мне кажется, что в этом матче будет в достатке угловых ударов, что одни умеют продюсировать свои подходы к штрафным через фланги, что другие будут рассчитывать как раз на эти фланговые подачи или угловые. Поэтому мне кажется, что здесь будет их много. Моя ставка – победа «Вест Хэма» по угловым», — сказал Казанский.