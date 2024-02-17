«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Лас-Пальмас» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» и ТМ 4.5 за 1.77.

«25-й тур испанской Примеры. Начнём с матча в Мадриде. «Атлетико» у себя дома на «Ванда Метрополитано» сыграет против «Лас-Пальмаса». «Лас-Пальмас» очень неплохо идёт в нынешнем сезоне, но «Атлетико» дома чрезвычайно хорош. За исключением осечки, которая была в Кубке в матче с «Атлетиком» Бильбао, «Атлетико» Мадрид никому дома не уступает.

И в чемпионате, особенно после не самого удачного результата для «Атлетико» в последнем матче (в предыдущем туре с «Севильей» было поражение 0:1), мадридцы постараются чуть ситуацию подкорректировать. «Атлетик» уже висит на пятках, и сам «Атлетико» отстаёт от «Барселоны» всего на три очка. Дома «Атлетико» в матче с таким соперником, как «Лас-Пальмас», конечно, должен побеждать, хотя команда у островитян действительно очень боевитая.

Даже несмотря на отсутствие Альваро Мораты и предстоящий матч с «Интером» в Лиге чемпионов, я думаю, что «Атлетико» располагает необходимым набором ресурсов и кадров, чтобы с этим соперником дома справиться. Мемфис Депай должен на себя взять роль лидера в атаке и постараться предопределить результат этого матча. Ну, про Гризманна я даже не говорю.

«Атлетико» выиграет, а в матче будет забито меньше 4.5 мяча — мой прогноз на эту встречу. Коэффициент — 1.77», — приводит слова Генича «ВсёПроСпорт».