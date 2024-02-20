ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» за 3.20.

«ПСВ и «Боруссия» из Дортмунда проведут первый матч плей-офф Лиги чемпионов в Эйндховене на стадионе «Филипс».

ПСВ с большим отрывом лидирует в Эредивизи как по очкам, то и по голам. В отдельных матчах клуб, конечно, ошибается и проигрывает, но в целом напоминает гегемона. Особенно хороши «крестьяне» в домашних поединках. В них они обычно побеждают, либо играют вничью, но проигрывают крайне редко, ну, речь именно об официальных встречах. Точнее, в текущем сезоне дома они еще не проигрывали. Даже в группе Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» и «Севильей».

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Дортмундская «Боруссия» подходит к матчу плей-офф ЛЧ в мощной форме. Она смогла выбраться с первого места из «группы смерти» с участием «ПСЖ», «Милана и «Ньюкасла», потерпев всего одно поражение в ЛЧ. В чемпионате дела у «шмелей» чуть хуже обычного. Команда с трудом вписывается в зону Лиги чемпионов, а на пятки ей вовсю наступают «Лейпциг» и «Айнтрахт».

В гостевых матчах дортмундцы выглядят достаточно мощно. Об этом говорят и две выездные победы над «Миланом» и «Ньюкаслом» на групповой стадии ЛЧ. В чемпионате дортмундцы идут третьими по очкам в гостях, уступая лишь «Баварии» и «Байеру». Так что в предстоящей игре даже ПСВ из Эйндховена будет тяжело играть в родных стенах.

Думаю, что в битве ПСВ и «Боруссии» из Дортмунда хозяева будут играть вторым номером и отдадут инициативу немцам. И «шмели» максимально постараются этим воспользоваться и прорвать оборону соперника. Считаю, что гости одержат победу в Эйндховене и сделают серьезную заявку на выход в следующую стадию Лиги чемпионов», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».

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