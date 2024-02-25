«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм».

Ставка: ТМ 3.5 за 2.00.

«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хоффенхаймом». Дортмундцы на неделе провели первый матч Лиги чемпионов в 1/8 финала с ПСВ в гостях. Они сыграли вничью — 1:1. «Боруссия» в основном сдерживала соперника и после того, как забила, играла в целом закрыто. Но это уже узнаваемый стиль — подопечные Эдина Терзича в Лиге чемпионов так группу смерти выиграли.

«Боруссия» после зимней паузы лучше стала играть в защите, надёжнее. Команда стала меньше пропускать, и даже не просто голы пропускать, а меньше стала допускать моментов у своих ворот. Качественнее стала защищаться команда Терзича, стала контролировать ход игры. При этом нельзя сказать, что дортмундцы прямо уж очень много моментов сами создают. С ПСВ моментов было мало, с «Вольфсбургом» в последнем матче чемпионата тоже создали меньше. До этого жёлто-чёрные разгромили «Фрайбург» 3:0, но нельзя сказать, что там создали какое-то огромное количество моментов, тоже нет. И при этом сама «Боруссия» тоже не дала свободы сопернику.

До этого была ещё нулевая ничья с «Хайденхаймом» в гостях. Тогда «Боруссия» вообще ничего не создала. В общем, можно увидеть, что в последних матчах регулярно проходит в матчах дортмундцев тотал меньше 3.5. Он прошёл с ПСВ, прошёл с «Вольфсбургом», прошёл с «Фрайбургом» и с «Хайденхаймом». В общем, команда Терзича вот так старается контролировать матчи, играя предельно аккуратно, в том числе сохраняя мяч и стараясь таким образом тоже сдерживать соперника.

Что касается «Хоффенхайма», то он сложный сезон проводит, испытывает такие системные проблемы и в атаке, и в защите. Есть подбор исполнителей, который позволяет «Хоффенхайму» бороться за еврокубки. Но в этом сезоне такой борьбы нет. Сейчас команде бы не скатиться в борьбу за выживание.

В последнем матче «Хоффенхайм» дома проиграл «Униону» — нелогично, обидно проиграл. Моментов было больше у команды, но игроки их не реализовали. И вот тоже одна из главных проблем «Хоффенхайма» в сезоне — плохая реализация тех моментов, которые команда создаёт.

Я думаю, что в Дортмунде нужно больше отталкиваться от «Боруссии», от того, как она контролирует ход игры. Скорее всего, она будет диктовать свои условия и игру открывать не будет. Я думаю, играя в уже привычном в этом году стиле, дортмундцы забьют. «Боруссия» может добить «Хоффенхайм».

Но, повторюсь, каких-то сверхкрупных побед жёлто-чёрные не одерживают и надёжно играют в защите», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».