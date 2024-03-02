«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» в 19-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Одна из самых интересных игр пройдёт в Краснодаре, где лидер чемпионата «Краснодар» сыграет против казанского «Рубина». У «Краснодара», все уже об этом знают, не сыграет Черников, не сыграет Батчи, не сыграет Кордоба из-за дисквалификации, плюс есть проблема у Кривцова. В общем, какие-то изменения по структуре игры обязательно у «Краснодара» будут. Сыграет Кастаньо, новичок «Краснодара», возможно, сыграет Виктор Са, ещё один новичок «Краснодара». Ну и домашний матч — полный стадион будет, в этом у меня нет никаких сомнений. Прекрасная погода в Краснодаре.

Напротив «Краснодара» соперник, который очень мало пропускал по осени и очень хорошо выстраивает оборону. Очень плотный, тесный футбол «Рубин» Рашида Рахимова демонстрировал по осени. Как это будет по весне — пока большая загадка. Есть у «Рубина» также новички, но отсутствуют некоторые лидеры команды, которые тащили казанцев в осенней части.

Последняя игра «Рубина» против «Родины» не внушает оптимизм. «Рубин» очень много пропустил — четыре мяча, проиграл 1:4. Но «Краснодар» сам славится надёжной обороной. «Рубин» хорошо действует в обороне. И, если вспомнить матч первого круга, там моментов было немного. «Краснодар» выиграл – 2:0. И та и другая команда лучше играют в нейтрализации соперника, чем в созидании. Я думаю, что и здесь, в первом матче, определённое давление будет, несмотря на эмоции. Всё-таки вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей.

Мой прогноз – «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.72», — приводит слова Генича «РБ Спорт».