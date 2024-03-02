«Краснодар» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.68.

«Краснодар» примет дома «Рубин» в вернувшейся с зимней паузы РПЛ. В межсезонье соперники показали разные результаты. Учитывая это, а также их турнирное положение, отдам тут предпочтение «быкам».

«Краснодар» в зимних товарищеских встречах продолжил демонстрировать свой высокий уровень — в пяти играх уступил всего один раз, «Астане» (2:4). В остальных противостояниях клуб побеждал, причём делал это уверенно и прагматично, с разницей в один-два мяча. Такие результаты, думаю, никого не удивили. «Быки» в этом сезоне выступают просто отлично и всерьёз навязывают «Зениту» борьбу за чемпионство.

На перерыв подопечные Ивича ушли в статусе лидера турнира. Хотя тут больше помогли сами питерцы, потерявшие очки в последних турах. Зимой трансферных сделок у «Краснодара» было минимум. Все переходы можно назвать важными — в «Зенит» ушёл полузащитник Ахметов, а в сам клуб пришли иностранцы в атакующую линию: Кастано и Са.

«Рубин» же в последних турах РПЛ выглядел очень хорошо. Команда почти только выигрывала, уступив лишь «Динамо» в одной из встреч (0:1). Другие клубы казанцы переигрывали, пусть все они и находились ниже в таблице. Подопечные Рахимова сейчас стоят на седьмой строчке. Плотность в этой части таблицы РПЛ очень большая, так что клуб может как подняться в топ-5, так и опуститься.

Зимой «Рубин» провёл больше товарищеских матчей, чем «Краснодар». И побед у него было не так много. Можно отметить викторию казанцев над «Славией» София (3:1). В большинстве встреч коллектив всё-таки проигрывал. Трансферов команда Рахимова зимой совершила намного больше «Краснодара» — отпустила игроков в аренду, а также приобрела новых в нападение и полузащиту.

Я думаю, «Краснодар» тут способен выиграть. Да, «Рубин» в последних турах смотрелся неплохо, но они проходили ещё в конце прошлого года. Сейчас физическая форма соперников примерно равная. А в целом, конечно, уровень у «быков», борющихся за лидерство, в несколько раз выше. К тому же основной состав лидера РПЛ не так сильно изменился в сравнении с казанцами», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».