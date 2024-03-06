«Реал» Мадрид — «Лейпциг»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Лейпциг».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.36.

«Реал» Мадрид сыграет с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Уверен, «сливочные» просто не могут себе тут позволить проиграть. Общий счёт в их противостоянии минимальный, так что подопечные Анчелотти будут тут собранны.

Очередной судейский скандал произошёл в чемпионате Испании. Как это часто бывает, в игре топового клуба, на этот раз – «Реала». В их игре с «Валенсией» судья решил произвести финальный свисток прямо во время голевой атаки мадридцев. Мало того что команда Анчелотти потеряла очки, так ещё и были удалены Беллингем и Рюдигер. Англичанину теперь грозит дисквалификация на несколько туров.

Но ситуация в Примере из-за такого результата не сильно изменилась. Незадолго до матча с «Валенсией» «сливочные» ещё успели потерять очки с «Райо Вальекано» (1:1). Но первая строчка всё равно остаётся за Анчелотти и его парнями. Дело в том, что «Жирона» на дистанции всё-таки не справилась и начала часто проигрывать. Так что пара ничьих – не проблема для «Реала».

У «Лейпцига» же ситуация намного сложнее. Клуб терпит много неудач в Бундеслиге – сейчас он стоит за пределами топ-4. Надо срочно «РБ» начать стабильно выигрывать, но с этим есть проблемы. Подопечные Марко Розе зачастили с неудачами, слишком ненадёжны они в обороне.

Тут стоит учитывать ситуацию «Лейпцига» в Бундеслиге. Там у команды много проблем, а тут ещё и тяжелейшая игра в ЛЧ. Да, в первом матче «Реал» выиграл с минимальным отрывом в один мяч. Но из-за этого подопечные Анчелотти будут только активнее. Лига чемпионов – их турнир. У представителя Германии тут шансов нет. «Сливочные» выиграют и много забьют», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».