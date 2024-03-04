«Реал» — «РБ Лейпциг». Мудрый Карло Анчелотти всех успокоит

В последнее время в стане мадридцев пылают страсти и мешают добиваться результата. Тренеру нужно срочно решать проблему.

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.56. Шансы немцев оцениваются в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» 6 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» (06.03.2024)

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» пройдёт 6 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Напомним, в первом матче победили «сливочные» со счётом 1:0.

Судя по результатам, на текущем отрезке сезона у «Реала» не должно быть проблем. В Примере команда находится на первом месте в таблице и вряд ли упустит из рук очередной титул. В Лиге чемпионов она неплохо выступила в первом матче плей-офф и победила на выезде «РБ Лейпциг», но психологическая обстановка в команде под вопросом.

Сначала возникло недопонимание между главным тренером Карло Анчелотти и голкипером Кепой Аррисабалагой. Спор перерос в конфликт, который стал достоянием журналистов. Затем сдали нервы у лидера команды Джуда Беллингема. В минувшем матче с «Валенсией» (2:2) англичанин был настолько недоволен решением арбитра, что наговорил лишнего и был удалён.

Для Анчелотти это тревожный сигнал, поскольку впереди решающая часть сезона, а от «Реала» традиционно ждут не только победы в Примере, но и успеха в Лиге чемпионов. Весьма вероятно, что опытный итальянский специалист справится со сложившейся ситуацией.

Ведь в целом «Реал» проводит хороший сезон. Благодаря умению Карло Анчелотти быстро адаптировать схему под имеющихся в наличии игроков мадридцы практически безболезненно перенесли расставание с Каримом Бензема. Тренер сумел органично совместить на поле Винисиуса Жуниора и Беллингема, которые быстро нашли взаимопонимание и забили уже много важных мячей.

Есть вопросы к защите «Реала», но достаточно вспомнить, что «сливочные» бо́льшую часть сезона провели без ведущего центрального защитника Милитао и основного голкипера Тибо Куртуа. Кстати, последнего хорошо заменил Андрей Лунин. Анчелотти высоко ценит украинского вратаря и недавно пообещал ему новый контракт.

В свою очередь, «РБ Лейпциг» переживает переходный сезон. Летом клуб покинули несколько ведущих исполнителей, за трансферы которых «красные быки» получили солидные выплаты. Теперь главный тренер Марко Розе строит новую версию команды, распределив системообразующие роли между Луа Опенда, Дани Ольмо и Хави Симонсом.

По этой причине «РБ Лейпциг» нестабилен, не претендует на титул и только ведёт борьбу с дортмундской «Боруссией» за четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, которое предоставляет возможность участвовать в Лиге чемпионов на будущий сезон. Дистанция между конкурентами минимальная, поэтому предсказать исход сложно.

«Галактикос» несколько нервозны в последнее время. Тем не менее подопечные Карло Анчелотти, среди которых пока есть опытные Лука Модрич и Тони Кросс, вряд ли позволят сопернику отыграться. За счёт контроля мяча они сумеют погасить наступающий пыл «быков». Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Реал» не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.98.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала ЛЧ «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» 6 марта 2024 года

У «Реала» отличная стартовая позиция перед ответной встречей, поскольку «красным быкам» нужно форсировать темп и идти вперёд, рассчитывая забить гол и сравнять счёт по сумме двух матчей. Такая ситуация позволит не раскрываться и уделить внимание обороне. Мы предполагаем, что «сливочные» сыграют осторожно и за счёт контроля мяча не позволят сопернику захватить инициативу.

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.