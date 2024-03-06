«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Гутцайта на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Лейпциг».

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 за 1.51.

«В первом матче, который проходил в Германии, мадридцы добились минимальной победы. Она оказалась вполне себе уверенной. Это даёт «Реалу» прекрасный задел на ответный матч 1/8 финала. Такой результат вынудит немцев идти вперёд и атаковать, ведь «Лейпцигу» нужно отыгрывать отставание. А против такого опытного соперника это практически гиблое дело. Очень малое количество команд в этом сезоне набирали очки на «Сантьяго Бернабеу».

Те, кому удавалось достойно сыграть против «Реала» на выезде, действовали в более закрытой манере. Например, «Атлетико» или «Райо Вальекано». Всё их внимание было нацелено на то, как надёжно сыграть в обороне. «Лейпцигу» же при равном счёте придётся идти вперёд, ведь результат первого матча просто не оставил ему иного выбора. Тем более готов сыграть Беллингем. Винисиус в хорошей форме. У «Реала» полно вариативности в атаке.

Поэтому мне кажется, что у нас есть все шансы увидеть минимум два гола от команды Карло Анчелотти, потому что «Лейпциг» не может себе позволить только защищаться. Рано или поздно гостям придётся идти на риск. В этом сезоне «Реал» стабильно забивает дома. Хозяева умеют извлекать выгоду из игры как первым, так и вторым номером. Жду от них результативной игры», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».