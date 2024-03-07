«Аякс» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги конференций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Аякс» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 4.20.

«Аякс» и «Астон Вилла» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Интереснейшая пара. Хотя обе команды находятся не в своей лучшей форме, особенно это касается амстердамцев.

Очень тяжёлый сезон проводит «Аякс». Долгое время он не мог выиграть и шёл на дне чемпионата Нидерландов, менялись тренеры. Но со временем амстердамцы вышли из кризиса и сейчас они уже проигрывают намного реже. В таблице Высшей лиги команда поднялась до пятой строчки. Хотя, конечно, о борьбе за чемпионство речи точно не идёт — разрыв с лидерами слишком большой.

Пусть не в чемпионате, но хотя бы в еврокубках есть шанс чего-то добиться у «Аякса». Правда, в начале сезона он играл в Лиге Европы, где в группе финишировал только третьим, пропустив выше «Марсель» и «Брайтон». Так что теперь представитель Нидерландов борется за успех в Лиге конференций — в 1/16 он уже прошёл «Будё-Глимт» (2:2 и 2:1).

«Астон Вилла» же как раз начала сезон очень хорошо, некоторое время даже шла высоко в таблице АПЛ. Собственно, в топ-5 клуб стоит до сих пор, пусть от лидеров он уже отстал. Всё равно в хорошей форме находятся подопечные Эмери. Уже второй сильный сезон проводит клуб. В последних матчах «львы» играли довольно результативно — 4:2 с «Ноттингем Форест» и 3:2 с «Лутон Таун». До этого команда пару раз очки теряла.

Тут сыграют две команды, которые чередовали разные результаты в последние месяцы. «Аякс», конечно, более нестабильный футбол на протяжении сезона показывал. Но в последнее время дела у амстердамцев выправились. Конечно, с «Астон Виллой» будет тяжело. Но, думаю, хозяева поля сумеют у себя дома не проиграть. Тем более это только первая игра — противники будут осторожны», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».