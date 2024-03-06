«Аякс» — «Астон Вилла». Унаи Эмери предстанет во всей красе

У «львов» не должно возникнуть проблем с переживающими трудные времена амстердамцами. Особенно с таким тренером.

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Аякс» — «Астон Вилла». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бирмингемцев можно с коэффициентом 1.70. Успех амстердамцев оценён в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Аякс» — «Астон Вилла» 7 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Аякс» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций «Аякс» — «Астон Вилла» (07.03.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 7 марта состоится восемь первых матчей 1/8 финала Лиги конференций. В одном из них на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме «Аякс» примет «Астон Виллу».

«Аякс» не без везения пробрался в 1/8 финала турнира. На предыдущей стадии он обыграл ослабленный травмой Никиты Хайкина «Будё-Глимт». Первый матч ознаменовался ничьей — 2:2, хотя к 90-й минуте амстердамцы проигрывали 0:2. Помогло им сравнять счёт удаление в составе соперника. Красную карточку схлопотал Один Бёрфут.

Во втором матче «Будё-Глимт» смотрелся на порядок лучше «Аякса». Он больше владел мячом и нанёс в три раза больше ударов, в том числе в створ. Если бы команду не подвела реализация, амстердамцы остались бы без евровесны. Сезон для них складывается крайне неудачно.

«Аякс» демонстрирует невнятную игру и проваливается во всех турнирах. В шести матчах группового этапа Лиги Европы он победил только афинский АЕК (3:1). Вничью подопечные Джона вант Схипа сыграли с ним же (1:1) и «Марселем» (3:3). Уступили они «Брайтону» (дважды по 0:2) и провансальцам (3:4).

В чемпионате Нидерландов амстердамцы занимают непривычную пятую строчку. Отставание от лидирующего ПСВ составляет аж 27 очков, а от идущего на втором месте «Фейеноорда» — 17 очков. «Аякс» выиграл только 11 из 24 матчей в первенстве и шесть раз сыграл вничью. Из Кубка страны он вылетел, уступив ещё на стадии 1/16 финала «УСВ Херкулес» (2:3).

У «Астон Виллы» дела идут гораздо лучше. Она стремительно прогрессирует под руководством Унаи Эмери. Испанскому специалисту, когда-то возглавлявшему московский «Спартак», удалось изменить команду из Бирмингема до неузнаваемости. Из середняка она превратилась в одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Львы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от располагающегося на третьем месте «Арсенала» составляет шесть очков. Обыграв в матче 25-го тура «Фулхэм», бирмингемцы повторили рекорд «Ливерпуля» в матчах с лондонскими клубами в первенстве. Победа стала для них 10-й кряду во встречах с командами из столицы Великобритании.

Подопечные Унаи Эмери демонстрируют красивый и качественный командный футбол. Они видятся одними из главных претендентов на победу в текущем розыгрыше Лиги конференций. На предыдущих стадиях турнира «львы» уступили только «Легии» (2:3), а также сыграли вничью со «Зриньски» (1:1). Победили они «Хайберниан» (5:0 и 3:0), «Зриньски» (1:0), АЗ из Алкмара (4:1 и 2:1) и «Легию» (2:1).

Клуб из Бирмингема проиграл только 9 из 39 матчей во всех официальных турнирах, а также пять раз сыграл вничью. За этот отрезок времени подопечные Унаи Эмери пропустили 49 мячей, а забили — 82. Поставить на их победу в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Команде из Амстердама в этом сезоне регулярно не хватает надёжности в обороне. В 35 встречах во всех официальных турнирах она пропустила 64 мяча, забила не сильно больше — 73. Причём бóльшая часть голов пришлась на долю середняков и аутсайдеров.

У Джона вант Схипа гораздо меньше опыта, в частности в еврокубках, чем у Унаи Эмери. Испанец, как мы помним, стал первым в истории тренером, который выиграл Лигу Европы четыре раза. Также под его руководством «Вильярреал» сенсационно добрался до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022. Нидерландец такими достижениями похвастаться не может.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Аякс» — «Астон Вилла» 7 марта 2024 года

«Аякс» проводит один из худших сезонов в ХХI веке. Он демонстрирует футбол низкого качества, часто проигрывает и много пропускает. Несмотря на то что матч состоится в Амстердаме, «Астон Вилла» видится явным фаворитом. Она находится на подъёме и много забивает. Бирмингемцы преуспевают как в АПЛ, так и на международной арене. Думается, они уверенно обыграют подопечных Джона вант Схипа.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.