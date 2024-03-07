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«Рома» — «Брайтон»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги Европы в Италии 7 марта

«Рома» — «Брайтон»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги Европы в Италии 7 марта
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Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ромы» в 1-2 мяча за 2.60.

«Лига Европы с участием британской команды — вот что мы будем прогнозировать. Обсудим игру «Рома» — «Брайтон».

«Брайтон» плох. У него много травмированных, и вообще — Де Дзерби востребован «МЮ» и «Барселоной», но игра «Брайтона» сейчас разладилась, и нет стабильности. Постоянно меняется состав, поэтому по таким матчам сложно увидеть качество Де Дзерби, и сложно ему его проявить. От того «Брайтона», который владеет мячом, атакует, играет с позиции силы, остались лишь осколки.

Недавно играли с «Фулхэмом». По владению всё было обычно, под 70 процентов, но ничего толком создать не смогли и проиграли в итоге. Де Дзерби сам признал, что играли плохо и уступили по делу. Поездка в Рим сейчас вообще некстати.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что в этом матче будет победа «Ромы», она сейчас чувствует себя нормально, но выноса не будет. Перед домашней игрой у «Брайтона» наверняка есть задача не проиграть крупно. Поставлю на победу «Ромы» с разницей в 1-2 мяча. Именно такая ставка соответствует соотношению сил в Риме», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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