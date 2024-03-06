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Рома — Брайтон, прогноз на матч Лиги Европы 7 марта 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Рома» — «Брайтон». Де Росси не тренер, а золото!
Николай Павлов
«Рома» — «Брайтон»: прогноз на матч Лиги Европы
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Все восхищаются новым тренером римлян.

7 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.18. Шансы «чаек» оцениваются в 3.52. На ничью дают коэффициент 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон» 7 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон» (07.03.2024)

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон» начнётся 7 марта в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

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Замена Жозе Моуринью на Даниэле Де Росси полностью себя оправдала. Новый главный тренер «Ромы» оказался перспективным специалистом у которого есть интересные тактические наработки. Конечно, первым делом наставник снял психологический груз с команды, который оставил после себя португалец, и дела пошли заметно лучше.

Де Росси оценил доставшийся ему в наследство от Моуринью состав и решил, что отсиживаться в обороне — это неудачная идея, поскольку в распоряжении у тренера такие мастера, как Пауло Дибала и Ромелу Лукаку. «Рома» стала гораздо больше времени проводить в атаке, владеть мячом и доминировать над соперниками.

Результаты реформ Де Росси сказались на выступлении римлян. Команда существенно поправила дела в Серии А и занимает уже пятую строчку в турнирной таблице. До четвёртого места, на котором находится «Болонья», дистанция составляет всего четыре очка, поэтому вполне вероятно участие «Ромы» в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Руководство римского клуба в полном восторге от работы Де Росси. Сначала его считали временной заменой до конца сезона, а сейчас источники сообщают, что «Рома» прорабатывает вопрос о новом контракте с тренером с существенным увеличением заработной платы.

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Весьма вероятно, что и «Брайтону» предстоит в скором времени озаботится поиском нового главного тренера. Уж слишком активно идут разговоры, что нынешний наставник «чаек» Роберто Де Дзерби летом возглавит «Барселону» или «Ливерпуль». Масла в огонь добавил Хосеп Гвардиола, который в интервью посоветовал руководству сине-гранатовых не упустить свой шанс.

Сам Де Дзерби полностью сосредоточен на работе с командой и рассказал в интервью, что хочет закончить сезон как можно лучше с молодыми игроками. Тренер тонко намекает, что у команды серьёзные проблемы с составом. Действительно, он не может рассчитывать на травмированных лидеров.

Весьма вероятно, что именно с этим связан спад в результатах команды в последнее время, поскольку структурно схема «Брайтона» остаётся неизменной. Прессинг считается одним из лучших в АПЛ, но с созданием и реализацией опасных моментов есть проблемы. Также много ошибок допускает защита на фоне снижения кондиций у ведущих игроков к концу сезона.

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Подопечные Де Росси почувствовали вкус атакующей игры. Они в хорошей форме и создают много опасных моментов практически в каждой встрече. «Брайтон» не готов и вряд ли сумеет выдержать напор позиционного нападения римлян. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Ромы» за 2.18.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон» 7 марта 2024 года

Де Росси снял психологический груз с команды и она хорошо выступает в последних встречах. Лидеры клуба в оптимальной форме и хотят доказать, в том числе Моуринью, что умеют играть в атакующем стиле. У «Брайтона» дела не так хороши, и он допускает много ошибок в обороне, поэтому рассмотрим победу «Ромы».

Ставка: победа «Ромы» за 2.18.

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