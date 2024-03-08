«Барселона» – «Мальорка»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Мальорка» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.25.

«Мальорка» в прошлом туре решила вмешаться в чемпионскую гонку и победила у себя дома «Жирону». И все это на фоне выхода в финал Кубка Испании, тяжелейшей битвы с «Реалом Сосьедад». Достойно уважения. Я не ждал, что «Мальорку» хватит и на чемпионат. Но, видимо, опасались, что их ввяжут в борьбу за выживание. А этой победой они сразу сделали большой скачок от зоны вылета. Теперь можно расслабиться, начать готовиться к финалу Кубка Испании.

«Барса» же уже вплотную подобралась к «Жироне» — всего 1 очко между командами. Думаю, постараются в ближайшее время опередить. А там и до «Реала» не так далеко, тем более мадридцы сейчас на некотором спаде, по моим ощущениям.

Честно скажу, жду здесь вообще разгромную победу каталонцев. Все у них для этого есть. «Мальорка» вряд ли соберется на эту встречу. У нее есть другие, где надо будет выкладываться. Поставлю на «Барсу» с форой (-1,5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».