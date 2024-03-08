«Барселона» – «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» – «Мальорка».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.80.

«У игроков «Мальорки» сейчас, наверное, все мысли о предстоящем финале Кубка Испании. И это даже несмотря на то, что играть предстоит с «Атлетико», который является фаворитом. Тем не менее, шанс побороться и выиграть Кубок есть. Поэтому матч чемпионата уходит для команды на второй план.

«Барселона» идет в чемпионате на третьем месте, а «Мальорка» на 15-й строчке. Хозяева, безусловно, фавориты предстоящего матча, тем более, что они всегда успешно играют против «Мальорки». В десяти последних очных встречах – девять побед и одна ничья. Кстати, эта единственная ничья была в матче первого круга нынешнего сезона.

Несмотря на то, что у «Барселоны» есть потери и матч перед Лигой чемпионов, все равно считаю, что команда будет играть на максимум. В каждом турнире такой гранд должен добиваться максимальных результатов», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».