«Арсенал» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.68.

«Арсенал» и «Брентфорд» проведут матч в 28-м туре чемпионата Англии. Тут, конечно, никаких шансов у гостей нет. «Канониры» набрали очень хороший ход – соперник сейчас их просто не остановит.

В прошлом туре АПЛ подопечные Артеты разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счётом 6:0. На самом деле это уже тенденция «пушкарей», они всех в последних турах обыгрывали, много забивая. До «Шеффилда» эта участь ждала «Ньюкасл» (4:1), «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0). В таблице Премьер-лиги «Арсенал» всё ещё преследует «Ливерпуль» и «Ман Сити», которые проведут очный матч уже на этих выходных. Конечно, результат команда Артеты будет ждать с большим интересом.

Единственный матч, который выбивается из череды разгромов в исполнении коллектива из Лондона, – 0:1 от «Порту» в ЛЧ. Конечно, ничего ещё не потеряно для «пушкарей». Но ответная игра уже на следующей неделе. Конечно, не может не беспокоить клуб эта встреча. Однако с соперником в этом туре АПЛ повезло «Арсеналу» — с ним можно не так волноваться за успех.

«Брентфорд» находится в плохой форме – в четырёх последних матчах не побеждал. За этот период клуб трижды уступил и один раз сыграл вничью. Хотя соперники у «пчёл» за это время были, мягко говоря, не из простых – «Ливерпуль» (1:4), «Ман Сити» (0:1), «Астон Вилла» (2:4). На этом фоне 2:2 с «Челси» можно назвать успехом.

С 26 очками «Брентфорд» идёт на 15-м месте – отрыв от зоны вылета составляет шесть баллов. Не смертельно, но всё же продолжать серию неудач команда явно не намерена. Впрочем, сейчас рассчитывать коллективу не на что. Даже если Артета даст игрокам основы отдых, «Арсенал» всё равно переиграет соперника. Уровень команд слишком разный», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».