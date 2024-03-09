«Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ 9 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд» в 28-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 2.00.

«Арсенал» выдаёт какую-то невероятную серию из крупных побед в чемпионате Англии. В лиге с такой конкуренцией редко увидишь, что одна команда подряд выигрывает 6:0, 4:1, 5:0, 6:0. До этого была победа над «Ливерпулем» — 3:1, а ещё чуть ранее снова 5:0. И между этими яркими победами затесалось поражение от «Порту» — 0:1. Но в Лиге чемпионов будет возможность на неделе исправить ситуацию. Сейчас нужно обыграть «Брентфорд».

Раз так идёт у лондонцев, они не остановятся. Они в чемпионской гонке – одно очко от «Сити», два от «Ливерпуля». «Брентфорд» этого сезона в гостях вряд ли что-то сможет противопоставить. На мой взгляд, эта команда сдала. К ней все стали относиться серьёзно, и результаты ухудшились. В семи последних матчах только одна победа, в прошлом туре сыграли 2:2 с «Челси», но у себя.

Значимых потерь у «Арсенала» нет, всё можно компенсировать. Поэтому жду очередного разгрома – ставлю на хозяев с форой (-2). Лондонцы не останавливаются, поведя в счёте, и мне лично приятно за такой командой наблюдать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».