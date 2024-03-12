«Барселона» — «Наполи»: гарантированный бонус 2222 рубля к матчу Лиги чемпионов

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок».

Нужно выполнить два простых условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Подтверди свою личность.

Расстраивает только то, что «Барселона» и «Наполи» неспособны показать свой лучший футбол в грядущем матче. По ходу сезона команды столкнулись с большими трудностями. Побольше проблем будет у каталонцев, уже не первый год терпящих фиаско на международной арене. Ни в одном из трёх последних сезонов им не удалось пробраться дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра завершилась ничьей 1:1. К ответной встрече с «Наполи» сине-гранатовые подходят с семиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате Испании. Ничьих при этом всего две. Результаты вроде бы неплохие, но игру команды нельзя назвать качественной.

У «Наполи» же был ужасный отрезок после возвращения Вальтера Маццарри. Клуб вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Фрозиноне» (0:4), а также спустился в середину турнирной таблицы Серии А. Благо руководство неаполитанцев быстро опомнилось и отправило 62-летнего тренера в отставку. Его должность занял Франческо Кальцона.

Совмещающий работу главным тренером сборной Словакии и в «Наполи» наставник практически сразу нашёл общий язык с новыми подопечными. Некоторые проблемы во взаимоотношениях у него возникли разве что с Хвичей Кварацхелией. Тем не менее специалист быстро урегулировал конфликт и подобрал правильные слова для мотивации «партенопейцев». В последних четырёх турах в чемпионате Италии они сыграли вничью с «Кальяри» (1:1) и «Торино» (1:1), а также победили «Сассуоло» (6:1) и «Ювентус» (2:1).

Зарегистрируйся и получи гарантированный бонус от «Лиги Ставок» 2222 рубля!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК».