«Арсенал» — «Порту»: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.72.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Порту». Уверен, что нас тут ждёт яркое противостояние. Предпочтение отдам представителю Англии.

Очень хороший сезон проводит «Арсенал». Второй год подряд он борется за чемпионство в Англии. Думаю, Артета и его подопечные уже научились на горьком опыте прошлого розыгрыша АПЛ. Сейчас они до самого конца будут создавать проблемы «Ливерпулю» с «Ман Сити», может, даже и выиграют лигу.

Несмотря на то что в составе команды не так много опытных игроков, уже сложно назвать «Арсенал» молодёжной командой. Да, помимо Жезуса и Зинченко, в составе нет футболистов со многими трофеями. Но и без того уровень «канониров» очень высокий, чего только стоят Эдегор, Сака и Райс.

Так что совсем не удивительно видеть сплошные победы в активе «Арсенала» в последние месяцы. Причем часто клуб выигрывает, забивая не менее трёх-четырёх голов. Наверное, самой важной была виктория подопечных Артеты недавно в противостоянии с «Ливерпулем» — 3:1. Победа и подарила всем фанатам интригу в чемпионате.

И если снова возвращаться к опыту в важных матчах, то его как раз и не хватило в первом матче с «Порту». Банально не додавил представитель Англии. «Порту» же дождался своего момента и забил единственный мяч в концовке. Уж слишком пассивно тогда сыграл «Арсенал». Сейчас он будет намного активнее, я уверен.

Но «Порту» так легко сбрасывать со счетов не стоит. Клуб является завсегдатаем плей-офф еврокубков, пусть сильно далеко он и не заходит обычно. Если смотреть на последние игры, то «драконы» тоже выступают очень уверенно и часто выигрывают. В португальской лиге они не выпали из борьбы за первую строчку.

В этой паре я всё-таки верю в успех англичан. Доминирующей разгромной победы «Арсенала» тут, я думаю, мы не увидим. Всё-таки клуб тратит много сил на борьбу за чемпионство в Англии. К тому же «Порту» — тяжёлый соперник, который в первом матче уже смог выиграть. Так что сейчас «канониры» сыграют осторожно, но в четвертьфинал все-таки попадут. Они давно этого заслуживают», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».