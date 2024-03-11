«Арсенал» — «Порту». Сака и Хаверц — спасители Артеты

«Канониры» возьмут реванш у «драконов», но лёгкой прогулки точно не будет.

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.26. Успех «драконов» оценён в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту» 12 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту» (12.03.2024)

Первый месяц весны, несмотря на соответствующую погоду, обещает быть жарким. На выходных миновали матчи внутренних первенств, всё внимание на Лигу чемпионов. 12 марта состоятся две ответные игры 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Эмирейтс» встретятся лондонский «Арсенал» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Первый матч «Арсенал» проиграл со счётом 0:1. «Драконы» сделали всё, лишь бы лондонцы ощущали, что находятся не в своей тарелке. Впрочем, нельзя не учитывать и тот факт, что «канониры» оказались ментально не готовы к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выглядели очень неуверенно.

Это довольно странно, ведь в чемпионате Англии лондонцы набрали фантастический ход. Во всех восьми последних турах первенства они одержали результативные победы. За этот отрезок времени подопечные Микеля Артеты пропустили только четыре мяча, а забили целых 33.

Семь из них записал на свой счёт Букайо Сака. Также он отдал две результативные передачи. Вингер стал первым англичанином со времён Иана Райта, забившим в пяти или более встречах АПЛ подряд в футболке «канониров». Он единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров первенства с начала 2024 года.

В матче последнего тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:1) Сака результативными действиями не отметился, но он провёл на поле все 90 минут и помог сделать результат. Встреча получилась очень интересной и насыщенной событиями. Вполне могли забить больше обе команды, но «канониры» показали характер и дожали соперника в концовке.

Победный гол забил Кай Хаверц, отношение болельщиков «Арсенала» к которому изменилось в лучшую сторону. В начале сезона немца регулярно критиковали, но Артета продолжал верить и искать наилучшее применение его сильным сторонам. Как итог, в последних четырёх встречах в АПЛ полузащитник отметился четырьмя голами и двумя результативными пасами.

Несмотря на подъём, у «канониров» могут возникнуть серьёзные трудности в предстоящей встрече. «Порту» заметно воодушевила победа в первом матче. После череды невнятных выступлений и потерянных очков в играх с андердогами чемпионата Португалии он обрёл себя.

В последних двух турах в Примейре подопечные Сержиу Консейсау крупно победили «Бенфику» (5:0) и разгромили «Портимоненсе» (3:0). Также они вышли в 1/4 финала Кубка Португалии, победив на предыдущей стадии «Санта-Клару» (2:1). «Драконы» просто смяли соперников.

Главным героем всех трёх встреч стал автор победного гола в первой игре с «Арсеналом» — Вендерсон Галено. В матчах с «Бенфикой» и «Портимоненсе» он забил три мяча и отдал две результативные передачи, а во встрече с «Санта-Кларой» записал на свой счёт гол, который стал решающим.

В первой половине сезона «драконам» не хватало именно привычной результативности. Не в последнюю очередь это связано со спадом Мехди Тареми. Забивавший помногу ранее иранский нападающий проводит один из худших сезонов в карьере. В 16 матчах в Примейре он забил только три мяча и отдал один голевой пас.

Как видно, Консейсау нашёл Тареми качественную замену. Есть основания полагать, что предстоящий матч порадует результативностью. Лондонцам нужно отыгрываться. Вполне вероятно, что они всеми силами ринутся вперёд, предоставив возможность «Порту» забить гол или два на контратаках.

Предлагаем проверить П1 + ОЗ за коэффициент 3.20. «Канониры» пропускают мало, но довольно часто. Только в 15 из 39 матчей во всех официальных турнирах Давиду Райе и Аарону Рамсдейлу удалось сохранить ворота на замке. В грядущей встрече сыграть «на ноль» — задачка со звёздочкой.

«Драконов» определённо не стоит недооценивать. Далеко не первый год они здорово выступают на международной арене и доставляют проблемы очень сильным соперникам. Не исключено, что им удастся довести дело до дополнительного времени или серии послематчевых пенальти.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту» 12 марта 2024 года

«Арсенал» раздухарился. Он обыгрывает всех без разбору и радует болельщиков результативностью. Есть уверенность, что дома он победит «Порту» и много забьёт. С другой стороны, у «драконов» наверняка найдётся чем ответить. Победа в первой игре дала им вдохновение. Как минимум один гол подопечные Сержиу Консейсау наверняка сумеют забить.

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.20.