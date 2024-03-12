«Арсенал» — «Порту»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.72.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» примет дома «Порту». Важнейшая игра для обоих клубов, пока не так очевидно, кто пройдёт дальше. Минимальное преимущество в один мяч на стороне португальцев.

0:1 от «Порту» стало единственным поражением «Арсенала» за долгое время. После кризиса в конце 2023 года клуб почти только выигрывал, причём часто делал это уверенно — дважды победил 6:0 «Вест Хэм» и «Шеффилд». Но и у не таких простых соперников выигрывали подопечные Артеты за этот промежуток — 4:1 с «Ньюкаслом», 3:1 с «Ливерпулем».

Всё работает в «Арсенале», даже несмотря на несколько травм основных игроков. Сейчас команда действительно является претендентом на титул в Англии, она навязывает борьбу «Ман Сити» и «Ливерпулю» уже долгое время.

Но в матче с «Порту» футболисты, кажется, немного отпустили ситуацию. Где-то не хватило настроя. Всё-таки команда у Артеты довольно молодая. Впрочем, сейчас мотивации у них будет очень много, ведь на кону — попадание в четвертьфинал ЛЧ.

Но и «Порту» в последние месяцы выглядит очень хорошо. Коллектив, как и его противник по этой встрече, проиграл всего один раз недавно, пусть и не столь очевидному сопернику — 2:3 от «Ароки». В большинстве остальных встреч «драконы» выигрывали.

Правда, в Португалии есть команды, которые лучше проводят сезон. На дистанции они более стабильны, в сравнении с «Порту». Поэтому коллектив занимает только третье место в португальской лиге. Хотя разрыв небольшой, ещё могут «драконы» побороться за чемпионство.

Если всё-таки возвращаться к Лиге чемпионов, то тут я верю в успех «Арсенала». Команда имеет всё, чтобы выиграть сейчас. Она и в первом матче была близка к победе. Само собой, «Порту» — опытнейший европейский клуб, с ним «канонирам» будет не так просто. Но в четвертьфинале ЛЧ из этой пары мы всё-таки увидим представителя Англии, я уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».