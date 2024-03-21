Россия — Сербия: фрибет до 22 222 рублей к товарищескому матчу!

21 марта состоится товарищеский матч Россия — Сербия. Начало игры — в 20:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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На мартовские сборы Карпин вызвал практически всех выступающих за границей россиян — Юрия Лодыгина, Андрея Лунёва, Александра Головина, Арсена Захаряна, Далера Кузяева и Алексея Миранчука. Пятеро из шести футболистов проводят шикарные сезоны. Исключение — экс-полузащитник «Динамо». У него возникли проблемы с освоением в «Реале Сосьедад».

Сербы тоже не стали мелочиться. На контрольную встречу с Россией они заявили состав, очень близкий к тому, который выступал на чемпионате мира в Катаре и в квалификации на Евро-2024. Изменений мало, но в их числе — вызов защитника ЦСКА Милана Гаича. В 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне в этом сезоне он забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

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