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«Брентфорд» — «МЮ»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

«Брентфорд» — «МЮ»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!
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30 марта состоится матч АПЛ «Брентфорд» — «МЮ». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Брентфорд» после 29 матчей занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Команда в относительной безопасности: идущий на 18-й позиции «Ноттингем» отстаёт на пять очков. При этом «Брентфорд» не выигрывал уже почти два месяца.

«МЮ» занимает шестую позицию, практически расставшись с шансами забраться в лигочемпионскую четвёрку. У подопечных Эрика тен Хага 47 очков, а у идущей четвёртой «Астон Виллы» — 56. Правда, у манкунианцев на один матч меньше.

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