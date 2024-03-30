«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.21.

«Ман Юнайтед», конечно, выдал «матч жизни» перед паузой на игры сборных. Казалось, что в Кубке Англии у него нет никаких шансов против «Ливерпуля». Команда Клоппа шла на серии побед, готова была дать бой любому сопернику. И какое-то время в их игре «красные» без особых проблем вели в счёте и шли к виктории. Но «МЮ» показал характер, успев сравнять счёт в основное время. Затем в добавленное время соперники обменялись забитыми голами, но более результативен был коллектив из Манчестера – 4:3 по итогу. Важнейшая виктория для нынешнего «Ман Юнайтед», который давно нуждался в таких результатах.

В таблице АПЛ дела у «МЮ» идут не лучшим образом. С 47 баллами команда на шестой строчке, за пределами еврокубковой зоны. Из-за нескольких неудач недавно подопечные тен Хага отстали от «Тоттенхэма» уже на шесть баллов. Необходимо, конечно, команде выигрывать в как можно большем количестве оставшихся туров.

Ну а «Брентфорду» победы, само собой, тоже нужны. С 26 очками команда идёт на 15-й строчке, всего в четырёх баллах от зоны вылета. И перспективы у «пчёл» далеко не самые лучшие – за пять туров они набрали всего одно очко – 2:2 с «Челси». В остальных противостояниях коллектив проигрывал, в том числе «Бёрнли» из зоны вылета (1:2).

Да, «МЮ» может выдать слабую игру и против соперника, идущего намного ниже в таблице. Но я всё же поверю тут в успех гостей. После паузы на матчи сборных игроки могли немного перезагрузиться. Да и последняя победа над «Ливерпулем» должна была прибавить уверенности «красным дьяволам». «Брентфорд» же слишком часто начал проигрывать», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».