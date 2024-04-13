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«Кадис» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Кадис» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Кадис» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.82.

«Барселона» сейчас идёт в турнирной таблице второй. До первого места, наверное, тяжело ей будет добраться, даже несмотря на то что впереди ещё игра с «Реалом». Главная задача для «Барсы» в концовке — это не потерять вторую позицию.

«Кадис» борется за выживание. Я бы назвал эту команду домашней. На своём поле ей играть намного проще. Но, опять же, уровень «Барселоны» говорит сам за себя – это гранд мирового футбола. Имя и уровень тех футболистов, которые в «Барселоне», выше. Несколько дней назад испанцы выиграли непростой, очень энергозатратный матч на поле «ПСЖ» и впереди ответный поединок дома.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на такой плотный график игр, «Барселона» должна обыгрывать «Кадис». Много голов не жду», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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