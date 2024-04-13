«Кадис» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Кадис» – «Барселона» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.60.

«Барселона» ближе к концу сезона начала показывать футбол, который от неё ждали. Хорошие результаты в последнее время. Ну и матч с «ПСЖ» в гостях удался. Каталонцы стали фаворитами в борьбе за путёвку в полуфинал. Но и надо пытаться в чемпионате создать давление на «Реал». В своей нынешней форме, я думаю, команда Хави должна набирать три очка в Кадисе. Всё-таки это аутсайдер, хоть и проигравший только раз в последних пяти матчах. Да, была даже победа на «Атлетико» дома. Но «Барса» есть «Барса». А мадридцы не такой уж показатель, когда выступают в гостях.

Мне кажется, что у Хави сейчас есть обойма, чтобы выиграть уверенно. Не совсем уж обязательно использовать каждого из лидеров. Можно дать время Торресу, Феликсу. Это же тоже мастера высочайшего уровня, о которых «Кадису» остаётся только мечтать.

Поэтому поставлю на победу «Барселоны» с форой (-1). По накатанной у неё должно здесь всё сложиться», — приводит слова Титова «РБ Спорт».