«Металлург» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на финал Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

«В Магнитогорске начинается главная часть всего сезона – финал Кубка Гагарина. До этой стадии добрались действительно сильнейшие – «Металлург» и «Локомотив». Разумеется, нас ждёт праздник хоккея. Только вот победитель, даже на празднике, всегда только один.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

Подопечные Игоря Никитина вышли в финал, что называется, с ветерком, не дав ни единого шанса челябинскому «Трактору». 4-0 в серии. Это было сильно, ничего не скажешь. Мартин Гернат, Даниил Исаев, Максим Берёзкин, Александр Елесин и компания находятся прямо сейчас в отличной форме. И, честно говоря, железнодорожники выглядят фаворитом всей серии. Они и матчей в плей-офф провели меньше, особенно в полуфинале, и сил у них должно быть куда больше.

Андрей Разин уже сделал большое дело, но всё могло для его команды закончиться и в полуфинале. Ведь они обыграли, даже обошли, «Автомобилист» в семи матчах. А седьмая встреча — это, как известно, в большей степени лотерея. Да и лидеры «Металлурга» Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров, Денис Зернов при всём уважении к ним играют уже на исходе собственных сил. Плюс после прохождения «Автомобилиста» у них может наступить ещё и эмоциональный спад. В общем, на этом фоне хозяевам вряд ли помогут и родные стены.

«Локомотив» выиграет и откроет счёт в финале Кубка Гагарина», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»