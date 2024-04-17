«Металлург» — «Локомотив», первый матч. «Магнитка» непредсказуема

18 апреля состоится первый матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы магнитогорцев оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив» 18 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.77. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.10. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.50.

Анализ и прогноз на первый матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив» (18.04.2024)

Осталось не так много времени до момента, когда мы узнаем имя обладателя Кубка Гагарина. 18 апреля в первом матче финала плей-офф КХЛ «Металлург» будет принимать «Локомотив» на «Арене-Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Всего три дня после изнурительной серии с «Автомобилистом», а «Магнитке» уже предстоит провести свой первый матч с ярославским клубом. Остались ли силы у «лис»? Или тот факт, что они не выключались из игры, наоборот, поможет превзойти соперника. Долгий простой не всегда оказывает положительное влияние, а железнодорожники последний матч провели 8 апреля.

Очень тернистым получился путь подопечных Андрея Разина к финальной серии. Были опасения по поводу готовности «Металлурга» ещё на ранней стадии с «Амуром». Несмотря на все ошибки и недочёты, тренер сумел дать правильный настрой своим хоккеистам. Они выиграли – 4-2. Следом была не менее простая серия со «Спартаком» — лучшей командой регулярного чемпионата по результативности.

«Лисам» удалось сломить сопротивление и остановить натиск красно-белых, хотя вновь были опасения, – 4-2. Казалось, что «Автомобилист» станет лёгкой добычей, но не тут-то было. В 1/2 финала плей-офф магнитогорцам пришлось повозиться. Дело дошло до седьмого матча, в котором уже на мастерстве «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.

Интересно, что все пять шайб были заброшены в двух периодах, а в третьем последовала голевая засуха. Это не первый случай, когда «лисы» показывают нетипичный для команды хоккей. По ходу плей-офф они выигрывали у «Автомобилиста» со счётом 2:1, у «Спартака» — 1:0 и 3:0, у «Амура» — 2:1. Есть в тактике Разина нечто особенное. Оно не раз пригодится во время серии с ярославским клубом.

«Локомотив» относится к числу тех команд, которые играют системно, надёжно в обороне и используют контратаки. Подопечные Игоря Никитина приспособлены искать ошибки у соперников, а также своевременно их использовать. Чем-то данный принцип похож на построение игры «Автомобилиста», но в несколько раз лучше.

Железнодорожники тоже проделали непростой путь к финалу. Им удалось сначала убрать с пути бывшего чемпиона – ЦСКА – со счётом 4-1. Очень непросто было играть с «Авангардом», несмотря на увольнение тренера омичей. Потребовалось семь матчей. В заключительной встрече «Локомотив» выиграл со скромным счётом 2:0.

В 1/2 финала все заслуги «Трактора» были просто обнулены. Для железнодорожников он не показался серьёзным соперником. Они проехались по «белым медведям», выиграв серию всухую — 4-0. Был только один матч, в котором ярославцы немного понервничали. Завершился он их победой в овертайме (3:2 ОТ). В остальном железнодорожники придерживались своей тактики.

В преддверии первого финального матча наиболее правильные слова сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев: «Они – роботы, а мы – игровики». Действительно, ярославцы действуют по чёткой отработанной системе. Если что-то не получается, у них всегда есть план Б. В свою очередь, молодая команда из Магнитогорска бежит, играет и она непредсказуема. Этот фактор может помешать ярославцам выполнить свои задачи.

Мы считаем, что на результат встречи повлияет отнюдь не усталость, а сохранение игрового тонуса. Добавим к этому огромное превосходство «лис» над железнодорожникам в домашних очных матчах – девять побед кряду в основное время. В результате мы считаем, что первая игра завершится в пользу «Магнитки», но зайдём с осторожной ставки на победу с учётом овертайма за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» – «Локомотив» 18 апреля 2024 года

Игорю Никитину не нравится, когда его системность и стабильность перестаёт работать. Это произошло в серии с «Авангардом», когда у омичей сменился тренер и они превратились в неудобного соперника. «Лисы» с первого матча выглядят очень некомфортной командой для стиля железнодорожников. Много молодых хоккеистов, тактические ходы Разина, которые предугадать невозможно. Плюс у ярославцев был долгий простой, почти 10 дней. А «лисы», может, и подустали, но сохранили игровой тонус. Наша ставка на победу «Магнитки» с учётом овертайма.

Ставка: победа «Металлурга» с учётом овертайма за 1.95.