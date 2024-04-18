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«Металлург» — «Локомотив»: ставка Германа Титова на первый матч финала КХЛ

«Металлург» — «Локомотив»: ставка Германа Титова на первый матч финала КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.94.

«Металлург» обязан побеждать в первой игре по нескольким причинам. Во-первых, уральцы в самом что ни на есть игровом тонусе, ведь семиматчевый полуфинал завершился всего пару дней назад. Во-вторых, команда Разина постарается выжать из себя 120% возможного. Игроки понимают, что в случае затягивания финала козырем в виде свежести будет обладать Ярославль. Значит, надо брать своё на старте, отступать некуда, нужно обязательно выигрывать.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот у «Локомотива» был слишком длинный «простой» на запасных путях, после таких перерывов невозможно с ходу выдать идеальный хоккей. Думаю, команда Никитина в первой игре финала не сможет быть столь же убийственно эффективной на контратаках, как в матчах с «Трактором». Поставил бы на победу «Магнитки» в матче», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».

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