«Рома» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.51.

«Обсудим ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Миланом». В первой встрече на выезде «Рома» неожиданно победила. Но надо признать, что римлянам повезло. Много моментов не реализовал «Милан», поэтому я не думаю, что в предстоящем матче «Рома» является фаворитом. Я бы отдал предпочтение «Милану». Всё же было некое невезение в первой игре.

Стоит напомнить, что в Серии А «Милан» практически гарантировал себе второе место. Ниже третьего точно не опустится, а вот «Рома» ещё ведёт бой за топ-4 Серии А.

В последнем туре чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3). Некоторым игрокам дали отдохнуть. Пиоли уже в том матче начал подводить команду к ответной игре с «Ромой». Матч «Ромы» был прерван при счёте 1:1, потому что у защитника команды возникли проблемы со здоровьем. Думаю, что там можно было бы доиграть матч, но на психологии команды это наверняка скажется.

Учитывая хорошую форму «Милана» и то, что все лидеры в строю, думаю, эту встречу «Милан» не отдаст. Вполне возможно, что даже и победит. По игре «Милан» сейчас очень хорош», — приводит слова Мора «РБ Спорт».