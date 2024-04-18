«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на четвертьфинальную игру Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.

Первую встречу «Аталанта» сенсационно выиграла с разгромным счётом 3:0. Практически для всех команд выезд на «Энфилд» является наитруднейшим испытанием. Для бергамасков он оказался обычным матчем, в котором местами они смотрелись лучше соперника.

К ответной игре Юрген Клопп пообещал подготовить подопечных намного лучше. Однако в матче последнего тура АПЛ мерсисайдцы сенсационно уступили «Кристал Пэлас» (0:1). Они спустились на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два очка.

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У «красных» стали возникать большие проблемы с реализацией. От них ожидалась совсем иная реакция на возвращение в состав после травмы Мохамеда Салаха. В 26 встречах в чемпионате Англии египтянин забил 17 мячей и отдал девять результативных передач.

В пользу мерсисайдцев может сыграть недоверие Джана Пьеро Гасперини к некоторым подопечным. На последнем отрезке сезона главный тренер «богини» принялся за старое. Он опять пристрастился выпускать Алексея Миранчука в концовке. Это сказалось на эмоциональном состоянии футболиста.

С высокой долей вероятности «Аталанта» выйдет в следующую стадию турнира. 3:0 на «Энфилде» — это очень хорошая заявка на выход в полуфинал. С другой стороны, раненый «Ливерпуль» вдвойне опасен. Нападение у него очень мощное, да и качество футбола на более высоком уровне. В последнее время у «красных» много что не получается, но мотивация в виде угрозы вылета может сподвигнуть их на лучшую игру.

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