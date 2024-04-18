Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед полуфиналами

Вчера определились последние полуфиналисты Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала сложил полномочия действующий чемпион — «Манчестер Сити». Букмекеры обновили котировки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит теперь — мадридский «Реал». Поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 2.40. Именно «Королевский клуб» выбил из борьбы «Ман Сити». Оба матча завершились вничью, а в серии пенальти Андрей Лунин отбил на один удар больше своего визави — Эдерсона.

Сделать ставку на «ПСЖ» можно за 3.70. Парижане в 1/4 финала сломили сопротивление «Барселоны». Дома команда Луиса Энрике уступила 2:3, но выездная победа 4:1 позволила пройти дальше. Конечно, очень помогло удаление Рональда Араухо на 29-й минуте ответной встречи.

Шансы «Баварии» эксперты оценили коэффициентом 3.80. После ничьей 2:2 в Лондоне мюнхенцы с минимальным счётом обыграли «Арсенал» на своём поле.

Наконец, на дортмундскую «Боруссию» можно сделать ставку за 10.00. «Шмели» по сумме двух матчей прошли мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).

В полуфиналах «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» — с «Боруссией». Первые матчи 1/2 финала запланированы на 30 апреля.