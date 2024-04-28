«Ростов» — «Оренбург». Карпин взялся за дело

29 апреля состоится матч 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург». Начало — в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяева: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.05. Успех оренбуржцев оценивается в 3.55. На ничью дают коэффициент 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Оренбург» 29 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Ростов» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Оренбург» (29.04.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» начнётся 28 апреля на «Ростов Арене». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

«Ростов» хорошо проводит весенний отрезок сезона, если убрать за скобки разгром в матче со «Спартаком» (1:5). Главный тренер Валерий Карпин переформатировал команду, и его подопечные пока лучшие в РПЛ в 2024 году, поскольку набрали 16 очков в семи матчах.

Кроме того, ростовчане продолжают борьбу за Кубок России. Жёлто-синие вскоре сыграют с «Балтикой» в полуфинале Пути регионов. У них есть отличные шансы пройти соперника, поскольку калининградцы в этом сезоне не радуют высоким качеством игры.

В минувшем туре «Ростов» на выезде победил в матче с «Уралом» со счётом 1:0. Команды были довольно осторожны, концентрировались на защите, но исход встречи в пользу жёлто-синих решил гол Роналдо. Соперник в надежде сравнять счёт пошёл в атаку большими силами, но ростовчане выдержали давление.

23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» в зимнее трансферное окно. Бразилец довольно быстро адаптировался к условиям РПЛ, забил три мяча и сделал результативную передачу в семи матчах. Он наверняка поможет команде Валерия Карпина.

После 25 матчей «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Отметим, что клуб результативно играет дома, забив 24 мяча в 13 встречах.

Неплохо начал весенний отрезок сезона «Оренбург», но в последних играх притормозил. Почувствовав угрозу вылета, команда собралась и выдала беспроигрышную серию из пяти матчей в РПЛ. Затем последовали два поражения во встречах с «Зенитом» (0:1) и «Динамо» (1:2), которые подорвали уверенность команды.

Тем не менее с лидерами РПЛ оренбуржцы сыграли активно и создали проблемы защите соперников. В каждом из матчей у них были шансы сравнять счёт, но не хватило точности в завершающей стадии атаки.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Ровно столько же у «Ахмата» и «Факела», которые опережают команду Давида Деограсии по дополнительным показателям и находятся выше. Конкуренция серьёзная, поэтому расслабляться категорически нельзя.

Валерий Карпин предпочитает в домашних матчах атакующую схему с активным прессингом. Ростовчане в отличной форме и добились хорошего результата в РПЛ и Кубке России. «Оренбург» в последних встречах сник и допустил много ошибок в защите, поэтому рассмотрим ставку на победу «Ростова» за 2.05.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург» 29 апреля 2024 года

«Ростов» отлично играет в весенней части сезона и провалился только в матче со «Спартаком». «Оренбург» слабо провёл последние встречи, допустив много ошибок в защите. Мощное нападение жёлто-синих доминирует в большинстве игр и сумеет создать проблемы сопернику. Кроме того, подопечные Карпина выиграли дома три последних очных матча. Отсюда наша ставка на победу «Ростова».

Ставка: победа «Ростова» за 2.05.